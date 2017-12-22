جيش الاحتلال يقتل فلسطينيين على حدود غزة

دبي ـ العربية.نت

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أن فلسطينيين قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بين المتظاهرين والجيش بعد صلاة الجمعة على حدود قطاع #غزة.

وقال أشرف القدرة إن "الشاب زكريا الكفارنة 24 عاماً (توفي) إثر طلق ناري أصابه مباشرة في الصدر شرق جباليا" في شمال القطاع حيث تدور مواجهات بين مئات المتظاهرين الفلسطينيين الرافضين لقرار الرئيس الأميركي بشأن القدس والجيش الإسرائيلي.

ولاحقاً ، أعلنت الوزارة مقتل فلسطيني ثانٍ برصاص الاحتلال.

إلى ذلك، ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع عشرات الإصابات خلال مواجهات بين شبان وجيش #الاحتلال الإسرائيلي في مواقع مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اندلعت بعد صلاة الجمعة.

وقال الهلال الأحمر إن من بين الإصابات إصابتين بالذخيرة الحية، إحداهما في قطاع غزة وأخرى في بلدة سعير القريبة من الخليل في الضفة الغربية.

ومن بين الإصابات أيضاً، حسب الهلال الأحمر، إصابتان بالرصاص الحي من عيار صغير يُعرف باسم رصاص "التوتو" في بلدة سكاكا القريبة من نابلس، واثنتان بالرصاص المطاطي في بيت لحم.

وسجلت عقب انتهاء صلاة الجمعة مواجهات في عدد من المدن والقرى الفلسطينية، بعد مسيرات انطلقت تنديداً بالقرار الأميركي.

واندلعت الاحتجاجات في فلسطين منذ 6 كانون الأول/ديسمبر، عندما أعلن ترمب من طرف واحد اعتبار بالقدس عاصمة لإسرائيل خلافاً للقرارات الدولية، ولقي القرار إدانة دولية.

وقتل في المواجهات وفي غارات إسرائيلية على قطاع غزة ثمانية فلسطينيين وأصيب المئات بجروح.