هذه الدولة الثانية التي تقرر نقل سفارتها إلى القدس

غواتيمالا - فرانس برس

أعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، الأحد، أن سفارة بلاده في #إسرائيل ستنتقل إلى #القدس، ليصبح أول رئيس يدعم موقف الرئيس الأميركي دونالد #ترمب المثير للجدل المتعلق بالمدينة المقدسة.

وتصبح غواتيمالا ثاني دولة تقرر نقل سفارتها إلى القدس بعد الولايات المتحدة.

وأورد موراليس على صفحته في موقع فيسبوك، أنه بعد إجراء محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب حيث هي موجودة اليوم.

وكتب "لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أعطيت تعليماتي إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وغواتيمالا هي دولة في أميركا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا الوسطى.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل.