قوات الجيش الوطني اليمني تستعيد مواقع استراتيجية في محافظة البيضاء أهمها موقع الثعالب طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف تعزيزات للميليشيات بالحيمة شرق تعز فرار جماعي للميليشيات ومقتل قيادات بمناطق في البيضاء بينهم أحسن علي حسن فارع أنباء عن جولة لفريق المبعوث الأممي إلى اليمن ولد الشيخ احمد تبدأ بعدن ثم صنعاء السعودية: وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود يزور القطيف وينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد إلى أسرة الشيخ محمد الجيراني الذي قتله إرهابيون وزير خارجية مصر في إثيوبيا يدعو لإشراك البنك الدولي لتجاوز الخلاف بشأن سد النهضة بيان لفصائل مسلحة ومن الجيش السوري الحر يرفض المشاركة في مؤتمر سوتشي ويدعو للالتزام بجنيف بيان المعارضة السورية: على روسيا الالتزام بالمقررات الدولية بيان المعارضة السورية يدعو روسيا لعدم الالتفاف على جنيف ارتفاع حصيلة قتلى غارات النظام على إدلب وحماة إلى 15 بينهم نساء وأطفال وزير الدفاع الروسي: بدأنا بتأسيس وجود دائم في قاعدتين جويتين بسوريا المجلس الاتحادي في البرلمان الروسي يصادق على اتفاق تعزيز القاعدة البحرية الروسية في طرطوس وفد من بغداد يصل إلى إقليم كردستان العراق ويجتمع مع مسؤولين بوزارة الداخلية لبحث عودة النازحين الأردن يعتبر قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس انتهاكا صارخا للقانون الدولي رويترز: تنفيذ حكم الإعدام في 15 متطرفا ينتمون إلى داعش سيناء توافق على إعطاء تركيا جزيرة في البحر الأحمر خلال زيارة أردوغان إلى السودان وكالة الأناضول: أردوغان يزور "سواكن" السودانية على البحر الأحمر مقتفيا بذلك خطى أجداده الذين حكموا المدينة أيام الخلافة بوتين يطالب بمراقبة أنشطة بعض الشركات على الإنترنت خلال الانتخابات الروسية اليابان تبحث تجهيز حاملة طائرات هليكوبتر حتى تناسب الطائرات الشبح فيتنام تتأهب لوصول الإعصار "تمبين" بعد اجتياحه الفلبين دراسة: تحكم المراهقين في السكري من النوع الأول يتأثر بأقرانهم دراسة طبية أميركية: الخط الرديء في الوصفات الطبية يقتل 7 آلاف شخص سنوياً ومعاناة نصف مليون شخص من مضاعفات بسبب الدواء الخطأ تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net