مجلة فرنسية تسحب عددها.. السبب إسرائيل "ليست حقيقية"

دبي ـ العربية.نت

أعلنت مجموعة "بايار" الاثنين أن عدد مجلة "يوبي" للأطفال سيتم سحبه من السوق الثلاثاء، بسبب تضمنه خريطة تفيد أن إسرائيل "ليست دولة حقيقية".

وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في #فرنسا.

ويحتوي إصدار كانون الثاني/يناير من المجلة على خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نسمي هذه البلدان الـ197 دولاً، مثل فرنسا وألمانيا أو الجزائر. هناك دول أخرى أكثر من ذلك، لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية (مثل #إسرائيل أو كوريا الشمالية)".

وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة "بايار" ناشرة مجلة "يوبي" لوكالة فرانس برس "نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة إسرائيل". وأضاف "نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم".

وأعلن كاليفات لـ"فرانس برس" أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد "يوبي" الرقم 352 من البيع.

وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر في العدد التالي "تصويباً وكذلك مقالة توضح فيها ما هي إسرائيل وكيف ولماذا نشأت".