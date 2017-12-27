سان بطرسبرغ.. 4 إصابات بانفجار في مركز تسوق

دبي - العربية.نت

قال مسؤولون روس إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء انفجار في مركز تسوق في #سان_بطرسبرغ.

وصرّحت لجنة التحقيق، أعلى وكالة للتحقيقات في البلاد، أن عبوة تحتوي على 200 غرام من المواد الناسفة انفجرت في منطقة تخزين حقائب المتسوقين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن #الانفجار في متجر التسوق في ضاحية كالينينسكي شمال غربي المدينة.

كما أضافت اللجنة أن الانفجار أسفر عن إصابة 4 أشخاص، فيما قال مسؤولون في سان بطرسبرغ إن 9 أصيبوا.

وفتح تحقيق جنائي في #الحادث.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد اتصل بالرئيس الأميركي دونالد #ترمب في وقت سابق هذا الشهر وشكره على معلومة من وكالة الاستخبارات المركزية ساعدت في إحباط سلسلة تفجيرات في سان بطرسبرغ.

وقالت هيئة الأمن الفيدرالية إن 7 مشتبه فيهم على صلة بتنظيم #داعش اعتقلوا لصلتهم بالخطة المزعومة.

وأعلن الكرملين أن المشتبه بهم المعتقلين خططوا لتفجير كاتدرائية كازان ومواقع مزدحمة أخرى في سان بطرسبرغ.

وفي أبريل/ نيسان وقع تفجير انتحاري في مترو سان بطرسبرغ خلف 16 قتيلا وأكثر من 60 مصابا.