في مشهد "أكثر من استفزازي" صعد نائب إسرائيلي متطرف قبل أيام إلى قافلة كانت تقل أهالي معتقلين فلسطينيين، وراح "يجود" بتصرفات "لا أخلاقية مهينة"، واصفاً الأسرى الفلسطينيين بالحشرات والكلاب.

وفي فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، ظهر النائب الاسرائيلي أورن حزان يتهجم أمام الكاميرات على فلسطينيين من غزة كانوا متوجهين يوم الاثنين لزيارة أبنائهم في سجن رامون جنوب إسرائيل.

وراح حزان يقول لإحدى الأمهات المتواجدات في القافلة، أمام عدسات الكاميرا التي اصطحبها معه متباهياً على ما يبدو، لتوثق "استفزازه": "ابنك حشرة، ابنك كلب". كما قال للأهالي "أماكن أقاربكم تحت التراب". وأضاف قبل أن يغادر الحافلة "أنتم زبالة".

فما كان من السيدة المسنة إلا أن ردت عليه ابني بطل، ابني مش كلب بل بطل الأبطال".

وحصد هذا التصرف غضباً فلسطينياً واسعاً، ما دفع بإسرائيل إلى توفير الحماية للنائب المكروه. وأعلن يوتام ياكير المتحدث باسم البرلمان الإسرائيلي الأربعاء أن الكنيست قرر توفير حماية معززة لحزان.

🇵🇸 #Palestine : "Your son is an insect .. He is a dog." Israeli Knesset member Oren Hazan speaking with a Palestinian mother heading to visit her detained son in the Israeli jails. he promised to not allow the families to see their detained son pic.twitter.com/N5PRHQasJh