إطلاق صواريخ من غزة.. وإسرائيل تقصف موقعين لحماس

دبي - العربية.نت

أفاد مراسل العربية في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت جواً وبالدبابات موقعين لحماس في #غزة ، في أعقاب إطلاق ثلاثة صواريخ من القطاع.

واعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية صاروخاً من أصل ثلاثة أطلقت من غزة الجمعة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن دبابات الجيش وطائرة بسلاح الجو أغارت على موقعين لحركة حماس في شمال القطاع.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بإطلاق عدة صواريخ من غزة صوب مستوطنات غلاف القطاع، سقط أحدها بمنطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، بعد وقت من سماع صفارات الإنذار.

احتجاجات في الضفة وغزة

على صعيد آخر، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في مواجهات متفرقة شهدتها مناطق من الضفة الغربية وحدود قطاع غزة الجمعة، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي أعلن مطلع ديسمبر القدس عاصمة لإسرائيل.

هذا وتتواصل الدعوات لمواجهة الاحتلال للجمعة الرابعة على التوالي، منذ إعلان ترمب.

وفي القدس أدى نحو ٤٠ ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وسط انتشار كبير لشرطة الاحتلال على المداخل البلدة القديمة، لمنع أي احتجاجات.