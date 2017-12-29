طفل الـ 23 جنديا إسرائيليا طليقاً.. "داسوا علي بأرجلهم"

دبي - العربية.نت

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء عن الطفل الفلسطيني #فوزي_الجنيدي الذي تحولت صورته إلى "أيقونة" نضال بوجه الظلم، بعدما انتشرت وهو محاط بـ 23 جندياً إسرائيلياً، معصوم العينين، ومكبل اليدين، خلال التظاهرات التي اندلعت الأسبوع الماضي في فلسطين اعتراضاً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب#القدس عاصمة لإسرائيل.

وروى فوزي بعد إطلاق سراحه، في عدة تصريحات صحفية، ما حدث معه قائلاً: "اعتقلت من قبل قوة عسكرية بدأت بشكل فوري بضربي وألقوا بي على الأرض، ضربت على كل أنحاء جسدي، وعلى رأسي جلس عدة جنود داسوا علي بأرجلهم".

وقد تلقى الطفل الفلسطيني العلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال مساء الأربعاء.