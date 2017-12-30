انتهاك للعقوبات.. روسيا تنقل وقودا لسفن كورية شمالية

لندن، موسكو - رويترز

أفاد مصدران أمنيان كبيران من أوروبا الغربية أن ناقلات روسية زودت #كوريا_الشمالية بالوقود في 3 مناسبات على الأقل خلال الشهور الأخيرة وذلك بنقل شحنات في عرض البحر وهو ما يمثل شريان حياة اقتصاديا للبلد الشيوعي المنعزل.

وقال المصدران، وفقا لتقرير إخباري السبت، إن إقدام روسيا على بيع #النفط أو منتجات نفطية ينتهك عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على #بيونغ_يانغ.

وروسيا هي ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتملك حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن.

ويشير نقل الشحنات في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني إلى أن التهريب من #روسيا إلى كوريا الشمالية تطور إلى نقل شحنات في عرض البحر.

وقال المصدر الأمني الأول: "نقلت سفن روسية مواد بتروكيماوية إلى سفن من كوريا الشمالية في عدة مناسبات خلال العام وذلك في انتهاك للعقوبات".

وأكد المصدر الآخر على نحو مستقل وجود تجارة بين السفن الروسية والكورية الشمالية، موضحا أنه لا توجد أدلة على انخراط الحكومة الروسية في العمليات الأخيرة.

وأضاف:"لا يوجد دليل على أن ذلك تدعمه الدولة الروسية لكن هذه السفن الروسية تقدم شريان حياة للكوريين الشماليين".