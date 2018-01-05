إطلاق سراح نور قريبة "عهد التميمي" بكفالة

رام الله – فرانس برس

أطلقت #إسرائيل، فجر الجمعة، سراح الشابة نور التميمي (20 عاما) التي اتهمتها بالاعتداء على جنديين إسرائيليين مع قريبتها عهد التميمي (16 عاما) بكفالة، في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، حسب ما أفاد والدها وكالة "فرانس برس".

وقال ناجي #التميمي: "أطلق سراح ابنتي فجر هذا اليوم، بعد أن قررت محكمة إسرائيلية ذلك لقاء كفالة مالية بلغت خمسة آلاف شيكل (1500 دولار)".

وأوضح أن عائلة التميمي وقّعت أيضا على كفالة أخرى بقيمة 10 آلاف شيكل (حوالي 3000 دولار) ستدفع في حال لم تمثل #نور_التميمي أمام القضاء لمحاكمتها، بالإضافة إلى توقيع كفيل يحمل الهوية الإسرائيلية لم يحدد هويته. وأوضح الوالد أن من شروط الإفراج "أن تتوجه نور كل يوم إلى أقرب مركز شرطة إسرائيلية وتوقّع على وجودها في المنطقة".

فلسطيني يحمل لافتة تطالب بإطلاق سراح نور التميمي (أرشيفية)

وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراح نور قبل يومين بعد صدور قرار محكمة إسرائيلية بإطلاق سراحها، غير أن النيابة العسكرية استأنفت القرار، وأرجئ الإفراج عنها حتى صدور قرار من المحكمة مرة أخرى الخميس.

وقال ناجي، وهو في طريقه مع ابنته إلى مركز شرطة إسرائيلي غرب رام الله في #الضفة الغربية: "أطلق سراح نور، لكنها ستعود إلى المحكمة".

وظهرت نور في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع #عهد_التميمي وهما تدفعان وتضربان جنديين إسرائيليين كانا في فناء منزل عائلة عهد في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وجاء الحادث في خضم تحركات احتجاجية في الضفة الغربية على خلفية قرار واشنطن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

واعتقل الجيش الإسرائيلي عهد التميمي عقب انتشار شريط الفيديو، وفي اليوم التالي، اعتقل والدتها ناريمان وقريبتها نور.

ووجهت النيابة العسكرية الإسرائيلية 12 تهمة إلى عهد التميمي، وست تهم إلى والدتها.