بريطانيا.. ماي تعين شابات ونواباً من غير البيض بحكومتها

لندن - رويترز

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي ستعلن تغييرات في حكومتها يوم الاثنين، ولكن من المتوقع احتفاظ #وزراء الخارجية والمالية والداخلية وشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بمناصبهم.

وقالت الصحيفة إن هذا التعديل يهدف إلى ضم شابات ونواب من غير البيض إلى الحكومة، في محاولة لاجتذاب الناخبين، الذين أصابوا ماي بانتكاسة في انتخابات جرت العام الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تعلن ماي تعيين أمين جديد لرئاسة الوزراء بعد أن اضطر حليفها منذ فترة طويلة داميان جرين للاستقالة من هذا المنصب الشهر الماضي.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن #تعدل ماي #فريقها_الوزاري بعد عام 2017 الذي لحقت بها أضرار خلاله، عندما دعت إلى انتخابات مبكرة لتفقد أغلبيتها في البرلمان.

وقالت صنداي تايمز إن من بين الوزراء الذين من المتوقع أن يفقدوا مناصبهم أو ينتقلوا إلى مناصب أخرى وزيرة التعليم جستين جرينينج ووزير الأعمال جريج كلارك.