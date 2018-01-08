زيمبابوي.. تحقيقات تطال درجة الدكتوراه لزوجة موغابي

هراري، زيمبابوي - أسوشيتد برس

أعلنت لجنة مكافحة #الفساد في #زيمبابوي إنها تحقق في الظروف المحيطة بمنح درجة #الدكتوراه للسيدة الأولى السابقة، #غريس_موغابي.

وحصلت غريس، التي استقال زوجها في نوفمبر/تشرين الثاني تحت ضغط من الجيش والحزب الحاكم، على الدرجة من جامعة زيمبابوي في 2014 وسط مزاعم بأنها لم تدرس لها. وكان الرئيس السابق، روبرت موغابي، مستشار الجامعة حينئذ.

وقال مفوض اللجنة المنوط بالتحقيق، غودسون نغوني، إن محاضرين في قسم #علم_الاجتماع طالبوا بإجراء التحقيق عقب فشلهم في العثور على أي سجل لغريس موغابي كطالبة بالجامعة.

وبزغ نجم غريس السياسي خلال السنوات الأخيرة، وأدت مخاوف من إعدادها - وهي الشخصية التي لم تكن تحظى بشعبية - لخلافة زوجها (93 عاما) إلى تدخل الجيش للإطاحة بموغابي.