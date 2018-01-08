نتنياهو في أعنف هجوم على الأونروا: يجب أن تختفي

العربية.نت - وكالات

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، بحدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #الأونروا معتبراً أنها يجب أن تختفي من العالم، ومتهماً إياها بالسعي إلى تدمير دولة #إسرائيل.

وأضاف في مستهل جلسة حكومية الأحد: "إنني أتفق تماماً مع الانتقادات الحادة التي يوجهها الرئيس الأميركي دونالد #ترمب لمنظمة الأونروا".

يأتي هذا بعد أن أعلنت أميركا أنها ستوقف مساهماتها في المنظمة، وبعد تهديد ترمب الأسبوع الماضي بوقف تمويل المنظمة الأممية، ما لم يقبل الفلسطينيون بالعودة إلى مفاوضات السلام.

ويوم السبت قال مسؤول إسرائيلي كبير إن بلاده تدعم خفض التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى الأونروا، وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي، لكن إسرائيل تفضل أن يتم هذا الخفض بشكل تدريجي.

وقوبلت هذه الفكرة، التي وصفها الفلسطينيون بالابتزاز، في بادئ الأمر بردود فعل متفاوتة في إسرائيل، حيث حذر مسؤولون من مخاطر قطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين.

في حين قال مسؤول إسرائيلي طلب عدم نشر اسمه "رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يدعم خفضا تدريجيا لتمويل الأونروا".