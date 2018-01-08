بريطانيا: يجب أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وفلسطين

لندن - رويترز

قال مكتب وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان إن الوزير أبلغ نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن القدس يجب أن تكون في نهاية الأمر عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.

وتابع "أكرر التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والحاجة الملحة لاستئناف محادثات السلام، وموقف المملكة المتحدة الواضح والمستمر بشأن وضع القدس".

وأضاف "يجب أن يتحدد (وضع القدس) عبر تسوية يتفاوض عليها الإسرائيليون والفلسطينيون، ويجب أن تكون القدس في نهاية الأمر العاصمة المشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية".