زلزال بقوة 7.6 يضرب سواحل هندوراس وتحذير من تسونامي

واشنطن - فرانس برس

وقع زلزال عنيف بقوة 7.6 درجة، فجر الأربعاء، في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما أعلن المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، في حين أصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي تحذيراً من خطر حصول أمواج مد عال خطرة.

وقال المعهد الأميركي إن الزلزال وقع فجر الأربعاء في الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش وبلغت قوته 7.6 درجة، مشيراً إلى أنه حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات.

من جهته، قال المركز الأميركي للإنذار المبكر من التسونامي، إن "هناك خطراً بحصول أمواج مد عال خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال".