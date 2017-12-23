التحقيق بإطلاق نار غامض على رجال شرطة في بنسلفانيا

دبي ـ العربية.نت

تحقق السلطات الفيدرالية الأميركية بحادث إطلاق نار غامض في بنسلفانيا، استهدف ضباط شرطة في 3 مواقع مختلفة في عاصمة الولاية، الجمعة.

وأصيب في إطلاق النار الكثيف ضابطة أمن بجروح لا تهدد حياتها، بينما لا يزال التحقيق مستمراً لمعرفة إذا كان الأمر متصلاً بالإرهاب.

وتعرفت الشرطة على مشتبه بأنه مطلق النار وهو أحمد أمين أمين المفتي (51 عاماً)، وقيل إنه كان عائداً من رحلة من الشرق الأوسط مؤخراً.

وحصل الحادث الأول من إطلاق النار عندما فتح المفتي النار على ضابط شرطة وصدم مركبته عدة مرات قبل أن يفقد الضابط، وذلك على بعد خطوات من مكتب حكومة الولاية في بنسلفانيا، على ما ذكر موقع شبكة ABC نيوز الأميركية.

وبعد نصف ساعة، فتح نفس الرجل المشتبه به النار على ضابطة أصيبت ونقلت لمستشفى محلي ولكن حالتها مستقرة.

ولاحقت الشرطة المشتبه به في منطقة سكنية، وقالت إنه أطلق النار من مسدسين، لكن أياً من العناصر الأمنية لم يصب بأذى بينما قتل المشتبه به.

وقال إد مارسيكو، مفوض مقاطعة "دوفين كاونتي" في الولاية، إن "هذا الحادث كان مأساوياً حقاً، حيث قام هذا الشخص بإطلاق النار على سيارات الشرطة في وسط مدينة هاريسبورغ في ساعة الذروة، بعد ظهر الجمعة، وبعدها في حي سكني وأطلق النار مرة أخرى".