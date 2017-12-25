هذه قائمة أمنيات ترمب في عيد الميلاد

بالم بيتش - رويترز

تلقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اتصالات هاتفية من أطفال عشية عيد الميلاد سألهم خلالها عن أكثر الأشياء التي يرغبون في الحصول عليها من بابا نويل، وأفصح #ترمب خلال الاتصال عن قائمة أمنياته.

وقال أحد الأطفال إنه يرغب في الحصول على مكعبات بلاستيكية.

وقال آخر إنه يتمنى خروج جدته من المستشفى. أما بالنسبة لترمب فقال إنه يريد "السلام للبلاد".

وقال ترمب لطفل يدعى ريان اتصل بقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية (نوراد) ليتعرف على خط سير بابا نويل "إننا ننعم في رخاء، والآن نريد السلام".

وفي عشية عيد الميلاد من كل عام، تزعم نوراد أنها تقتفي أثر رحلة بابا نويل وزلاجته التي تجرها الرنة، وهو تقليد بدأ في 1955 عندما أخطأ متجر في كتابة رقم هاتفه، ما تسبب في سيل من الاتصالات بنوراد.

وقال ترمب الذي أجرى الاتصالات وبجواره زوجته ميلانيا لطفل من مسيسبي "أتنبأ بأن يعاملك بابا نويل بصورة جيدة. بصورة جيدة جدا. بأفضل طريقة تعامل بها على الإطلاق". ووجه ترمب الدعوة للطفل لزيارة المكتب البيضاوي.

وكان كاسبر من أرلينجتون بولاية #فرجينيا الطفل الذي يشاركه ترمب الرأي وقال له ترمب "مكعبات بلاستيكية! هذا ما أحبه أنا أيضا دائما".

وأضاف "أتوقع أن يحضر إليك بابا نويل مكعبات بلاستيكية. الكثير منها لدرجة أنك لن تصبح قادرا على استخدامها جميعا".

وبالنسبة لريان فقال لترمب إنه يرغب في أن تعود جدته من المستشفى إلى المنزل.

وقال ترمب له "هذا عظيم. هذا أفضل من طلب بعض الدمى أو شيء ما".