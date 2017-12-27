اتفاق روسي أميركي على مفاوضات عاجلة حول كوريا الشمالية

دبي - العربية نت

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء برنامج #كوريا_الشمالية النووي مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون.

وأكد لافروف على الحاجة إلى بدء مفاوضات.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية بعد اتصال هاتفي بينهما أن "الطرفين اتفقا على أن برامج الصواريخ النووية في كوريا الشمالية تنتهك مطالب مجلس الأمن الدولي".

وأضافت "تم التشديد على أنه من الضروري الانتقال من لغة العقوبات إلى مسار تفاوضي في أقرب وقت ممكن".

وتابعت موضحة أن الاتصال كان بمبادرة من #واشنطن على أن لافروف "أكد مجدداً أنه من غير المقبول أن يتفاقم التوتر حول شبه الجزيرة الكورية بالخطاب العدائي لواشنطن تجاه بيونغ يانغ وبزيادة الاستعدادات العسكرية في المنطقة".

وكان مجلس الأمن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي. إلا أن بيونغ يانغ أعلنت الأحد أنها تعتبر العقوبات الجديدة "عملا حربيا".