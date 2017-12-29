بالفيديو حريق "مروع" يلتهم مبنى بنيويورك.. ومقتل 12

دبي - العربية.نت

التهم حريق مبنى سكنيا في حي برونكس في #نيويورك ما أدى إلى وفاة 12 شخصاً بينهم طفل. وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو أن 12 شخصاً قضوا، مضيفاً في مؤتمر صحفي أن هذه أسوأ حصيلة على الإطلاق لناس قضوا في حرائق على مدى سنوات طويلة في تاريخ المدينة."

BREAKING: At least 12 people have died, 4 are critically injured after massive apartment fire in the Bronx, NYC officials say. "This tragedy is without question historic in its magnitude." https://t.co/tePO1cKcYk pic.twitter.com/OtOQc5l9h3 — ABC News (@ABC) December 29, 2017

وأوضح دي بلاسيو أن 12 شخصا لقوا مصرعهم بينهم طفل رضيع، فيما لحقت إصابات بالغة بأربعة آخرين في حريق أتى على عدة طوابق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.

من جهته، قال مفوض خدمات الإطفاء بالمدينة دانيال نيجرو في مؤتمر صحفي مع رئيس البلدية إن الحريق نشب مساء الخميس في الطابق الأول من المبنى وسرعان ما امتد لأعلى. ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكرت السلطات أن فرق الإطفاء أنقذت 12 شخصا من المبنى. وقال نيجرو للصحفيين "لقي أناس مصرعهم في طوابق مختلفة من المبنى وكانت أعمارهم تتراوح بين سنة وأكثر من 50 عاما... في إدارة تألف المآسي عادة، صدمنا لفقد هذا العدد من الأرواح".

وذكرت قناة (إن.يو1) التلفزيونية إنه تم العثور على اثنين من الموتى في حوض الاستحمام.

وكان المتحدث الإعلامي باسم رئيس بلدية نيويورك قال في وقت سابق في تغريدة على تويتر إن حريقا نشب في مبنى سكني في حي برونكس ما أسفر عن مصرع ستة على الأقل. وأضاف المتحدث إريك فيليبس "سيكون هناك المزيد. هذا مروع".

وذكر تلفزيون (دبليو.إيه.بي.سي-تي.في) التابع لشبكة (إيه.بي.سي) ذكر أن الحريق نشب قبل قليل من السابعة من مساء الخميس في الطابق الثالث من المبنى المكون من خمسة طوابق.

من جهتها، ذكرت إدارة الإطفاء أن أكثر من 160 من عامليها منتشرون بالموقع.