التهم حريق مبنى سكنيا في حي برونكس في #نيويورك ما أدى إلى وفاة 12 شخصاً بينهم طفل. وأعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو أن 12 شخصاً قضوا، مضيفاً في مؤتمر صحفي أن هذه أسوأ حصيلة على الإطلاق لناس قضوا في حرائق على مدى سنوات طويلة في تاريخ المدينة."

BREAKING: At least 12 people have died, 4 are critically injured after massive apartment fire in the Bronx, NYC officials say. "This tragedy is without question historic in its magnitude."