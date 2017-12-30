أميركا تدعم احتجاجات إيران.. وتدين اعتقال المتظاهرين

العربية.نت - صالح حميد

أصدرت الخارجية الأميركية، السبت، بيانا دانت فيه اعتقال متظاهرين سلميين في #إيران عقب الاحتجاجات ضد النظام، والتي تدخل يومها الثالث على التوالي وتتسع لمختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان بأنها "تتابع تقارير عن الاحتجاجات العديدة والسلمية للمواطنين الإيرانيين في المدن في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت: لقد تحول زعماء إيران كدولة غنية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى بلد شرير وضعيف، أهم صادراته هو العنف وإراقة الدماء والفوضى. وكما قال الرئيس ترمب، فإن أكبر ضحايا القادة الإيرانيين الشعب الإيراني نفسه".

ودانت الولايات المتحدة اعتقال الحكومة الإيرانية للمتظاهرين السلميين ودعت جميع البلدان إلى دعم الشعب الإيراني علنا ومطالبه بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد"، بحسب نص البيان.

وأكدت الخارجية الأميركية أنه في 15 يونيو/حزيران 2017، قال وزير الخارجية تيلرسون في مؤتمر بأنه "سيدعم العناصر داخل إيران التي تعمل على تغيير سلمي".

من جهته، دعا بول رايان، رئيس مجلس النواب الأميركي، إلى دعم المظاهرات السلمية المستمرة في إيران.

وقال رايان في تغريدة على حسابه عبر موقع " توبتر"، إنه "من المهم أن ندعم المتظاهرين السلميين في إيران، وهذا يعني بأن النظام الايراني يركز على دعم المنظمات الإرهابية بدل معالجة مشاكل مواطنيه".

هذا واستمرت المظاهرات ليلا في عدد من المدن من بينها في أصفهان، وسط البلاد، وفي رشت شمالا، والأهواز جنوبا، وتحررت الشعارات ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

كما انتشرت الدعوات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تدعو الى استمرار الاحتجاجات في عشرات المدن والمحافظات الإيرانية يوم السبت، وعلى رأسها في العاصمة، طهران.

واعتقلت السلطات الإيرانية 52 متظاهرا من منتفضي مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، ونقلتهم الى سجن وكيل أباد، بحسب ما نقلت منظمات حقوقية.

