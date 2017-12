أكد الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، السبت، أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين جاءت رفضا لفساد النظام الحاكم في #طهران.

وقال ترمب في تغريدة إن تقاريرعدة أكدت أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين ثارت بعد أن "فاض الكيل بهم من #فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد على #تمويل_الإرهاب في الخارج".

وطالب الرئيس الأميركي، ا#لحكومة_الإيرانية "باحترام حقوق الشعب، بما فيها حقه في التعبير عن نفسه".

وختم أول تغريدة له عن الاحتجاجات في إيران قائلا إن "العالم يراقبها".

Many reports of peaceful protests by Iranian citizens fed up with regime’s corruption & its squandering of the nation’s wealth to fund terrorism abroad. Iranian govt should respect their people’s rights, including right to express themselves. The world is watching! #IranProtests