قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن العالم أجمع يدرك أن الشعب الإيراني يريد التغيير، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية تخشى القوة العسكرية للولايات المتحدة، كما أنها تخشى الشعب الإيراني بشكل أكثر.

وأضاف "لذلك إيران تقطع الإنترنت عن الشعب وتقمع الاحتجاجات بإطلاق النار على المتظاهرين وتعتقل المعارضين".

The entire world understands that the good people of Iran want change, and, other than the vast military power of the United States, that Iran’s people are what their leaders fear the most.... pic.twitter.com/W8rKN9B6RT