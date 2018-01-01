ترمب: حان وقت التغيير في إيران

العربية.نت

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن إيران مازالت تخفق بالرغم من الاتفاق السيئ الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما معها.

وغرد مجدداً حول التظاهرات الإيرانية، عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات كثيرة. فهم جياع للطعام والحرية. إضافة إلى حقوق الإنسان، لقد تم سلب الثروة في إيران.. لقد حان وقت التغيير".

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإيرانية لتشمل العديد من المحافظات الإيرانية، في خامس يوم من الانتفاضة الإيرانية، فيما سقط 12 قتيلاً على الأقل وتم اعتقال أكثر من 500 متظاهر.