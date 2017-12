بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهنئة بالعام الجديد، قائلا "يا له من عام، لقد بدأنا للتو" .

وغرد ترامب "سويا، سنجعل أميركا عظيمة مجددا، عام جديد سعيد" .

كما هاجم الرئيس الأميريكى إيران، ووصفها بأنها "أكبر دولة راعية للإرهاب".

وقال ترمب، إن "إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب ولديها العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث كل ساعة. أغلقت الآن الإنترنت بحيث لا يمكن للمتظاهرين السلميين التواصل. غير جيد!".

وتضمنت التغريدة مقطعا احتفاليا يختتم السنة الأولى للرئيس في منصبه، ويعرض لقطات له مع قادة العالم، وزيارته لضحايا الكوارث وإلقاء الخطب، وكلها مصحوبة بموسيقى ملهمة ومقاطع صوتية لترمب.

يقضي الرئيس الجمهوري ليلة رأس السنة الميلادية في بالم بيتش، بفلوريدا، حيث يقع منتجع مارا لاغو.

وقال البيت الأبيض أنه اطلع على التدابير الأمنية للعام الجديد في جميع أنحاء البلاد وسيواصل رصد هذه الجهود.

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!