ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بالنظام الإيراني "الوحشي والفاسد" بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" : الشعب الإيراني تحرك أخيراً ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد." وتابع قائلاً: "كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم"، مضيفاً أن الناس لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان".

وختم مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!