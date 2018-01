شهدت العلاقة بين باكستان والولايات المتحدة توتراً غير مسبوق الاثنين، بعد تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبر فيها أن بلاده ساعدت باكستان كثيراً إلا أنها لم تتلق سوى الخداع، معتبراً أنها تمنح "ملاذاً آمناً لإرهابيين نطاردهم في أفغانستان".

وكتب ترمب على موقع "تويتر": منحت الولايات المتحدة باكستان بغباء أكثر من 33 بليون دولار مساعدات على مدى السنوات الـ15 الماضية، ولم يعطنا الباكستانيون شيئاً سوى كذب وخداع، معتقدين أن قادتنا حمقى. إنهم يمنحون ملاذاً آمناً للإرهابيين الذين نطاردهم في أفغانستان".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!