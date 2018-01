وعد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، الأربعاء، #الشعب_الإيراني بتوفير الدعم له "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك.

وكتب ترمب في تغريدة صباحية "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".

Such respect for the people of Iran as they try to take back their corrupt government. You will see great support from the United States at the appropriate time!