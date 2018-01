سخر الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الثلاثاء من إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قبل يومين من أن الزر النووي موجود دائماً على مكتبه، مؤكدا أن لديه زرا نووياً "أكبر وأقوى".

وقال ترمب في تغريدة على تويتر إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون قال لتوه إن الزر النووي موجود على مكتبه دوماً، هلّا يبلغه أحد في نظامه المتهالك والمتضوّر جوعاً بأنني أنا أيضا لدي زر نووي، ولكنه أكبر وأقوى من زره، وبأن زري يعمل!".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!