أميركا تفرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية

واشنطن - رويترز

فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على خمسة كيانات مقرها في إيران قالت إنها على صلة ببرنامج طهران للأسلحة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها فرضت عقوبات على مركز أبحاث وأربع شركات في مجال التصنيع.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، قد وعد الأربعاء، #الشعب_الإيراني بتوفير الدعم له "عندما يحين الوقت" من دون توضيح ما يعنيه بذلك.

وكتب ترمب في تغريدة صباحية "كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت".

ومنذ بداية الأحداث كثف ترمب هجماته على #النظام_الايراني، الذي وصفه بأنه "وحشي وفاسد". حتى إنه قال الاثنين إن "وقت التغيير" قد حان ووصف شعب إيران بأنه "متعطش للحرية".

ودخلت المظاهرات الإيرانية يومها السابع، الأربعاء، ومع تواصل الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية، ارتفع سقف المطالب، وتزايدت حصيلة القتلى، الذين بلغ عددهم 22 قتيلاً، بحسب أرقام رسمية.

وقد أقدم المحتجون في بعض المناطق على حرق الحوزات العلمية، التي تخرّج رجال الدين الشيعة أو الملالي الحاكمين في إيران، خاصة في مدينة "خميني شهر" بمحافظة أصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين في البلاد.