ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في تغريدة مساء الخميس، بمحتوى الكتاب الجديد الذي سيصدر اليوم الجمعة ويتعلق بحملته الانتخابية و"الفوضى" داخل البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه "مليء بالأكاذيب".

وتعليقاً منه على كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" لمايكل وولف، الذي تقرر نشره قبل 4 أيام من التاريخ المحدد له على الرغم من محاولات منع صدوره، قال ترمب: "لم أسمح بدخول لمؤلف هذا الكتاب المجنون على الإطلاق! لم أتحدث إليه أبداً بشأن كتاب. مليء بالأكاذيب وبالتحريف وبمصادر غير موجودة".

وأضاف ترمب: "انظروا إلى تاريخ هذا الرجل وشاهدوا ما سيحدث له ولستيف القذر".

ولم يتضح ما إذا كان ترمب يشير إلى ستيف بانون مسؤول الاستراتيجيات السابق في البيت الأبيض أو ستيف روبن رئيس دار "هندري هولت أند كومباني" التي تنشر كتاب وولف.

ونُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من وسائل الإعلام الأربعاء، ما استدعى رد فعل غاضب من البيت الأبيض.

وهو ينقل اقتباسات من مساعدين لترمب بمن فيهم ستيف بانون يعربون فيها عن شكوك جدية حول أهلية ترمب لمهام الرئاسة.

وكان ترمب أصدر بياناً يندد بالتصريحات التي أدلى بها مستشاره السابق ستيف بانون للكتاب، واعتبر أن بانون الذي كان المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض "فقد عقله".

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترمب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه ستيف بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!