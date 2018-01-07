مدير CIA عن ترمب: مؤهل تماماً ويفهم القضايا المعقدة

واشنطن - أسوشيتد برس

خصص مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مايك بومبيو مؤتمره الصحافي المنتظم للرئيس دونالد ترمب، قائلا إن ترمب مشارك بشكل كامل ويفهم القضايا المعقدة ويطرح أسئلة صعبة.

وقال بومبيو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" إن ترمب "مؤهل تماما" لتولي منصب القائد الأعلى، وإن من السخافة طرح مثل هذا السؤال. ولكن القضية نشأت نتيجة لكتاب جديد أثار هذا السؤال.

وقال بومبيو إن هذه الأسئلة تأتي من "الأشخاص الذين لم يقبلوا حقيقة أن يكون ترمب رئيسا للولايات المتحدة، وأنا أشعر بالأسف من أجلهم".

من جانبه، وجه مستشار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب للسياسة الخارجية، #ستيفن_ميلر، انتقادات لاذعة لكتاب جديد أثار تساؤلات جديدة حول أهلية الرئيس للبقاء في منصبه.

وقال ميلر لبرنامج "حالة الاتحاد" إن الكتاب "بأكمله ليس سوى كومة من النفايات".

وأضاف أنه من "المأساوي والمؤسف" أن تأتي أقوال مساعد ترمب للشؤون الاستراتيجية السابق، ستيف بانون، الذي نقلت عنه مقتطفات مطولة في الكتاب، مغايرة للواقع.

وصدر، الجمعة، كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض"، بعد أن كان مقرراً نشره الثلاثاء المقبل، على ما أعلن كاتبه مايكل وولف، وناشره، فيما كان محامي الرئيس الأميركي قد دعاهما إلى وقف نشره.

ونُشرت مقاطع من الكتاب في العديد من الوسائل الإعلامية الأربعاء الماضي، ما استدعى ردة فعل غاضبة من البيت الأبيض.

وبحسب الرسالة التي وجهها محامي ترمب، تشارلز هاردر، إلى الكاتب وولف، ودار النشر "هنري هولت وشركاه"، فإن الكتاب يحتوي "العديد من التصريحات الكاذبة" حول ترمب .

وكان ترمب أصدر بياناً يندد بالتصريحات التي أدلى بها مستشاره السابق بانون للكتاب، واعتبر أن بانون الذي كان المخطط الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض "فقد عقله".

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن الكتاب يتضمن معلومات "غير صحيحة بالمرة".

ويقتبس الكتاب الذي يصور ترمب على أنه جبان وغير مستقر وعديم الخبرة في شؤون المكتب البيضاوي، أقوال حليفه السابق وكبير مستشاريه بانون الذي أمره محامو الرئيس كذلك بالكف عن إفشاء معلومات.