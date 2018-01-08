ترتيبات لاجتماع محتمل بين ترمب والمحقق مولر

واشنطن - رويترز

ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية، الاثنين، أن مشاورات أولية جارية بشأن احتمال أن يجري المحقق الخاص، #روبرت_مولر، مقابلة مع الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في إطار التحقيق في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقالت (إن.بي.سي) نقلا عن 3 أشخاص مطلعين إن محامين عن ترمب اجتمعوا مع ممثلين عن مكتب مولر في أواخر ديسمبر/كانون الأول للحديث بشأن الإجراءات اللوجستية لمثل هذا اللقاء.

وتابعت أن المشاورات شملت المكان المحتمل للقاء ومدته فضلا على المعايير القانونية والخيارات المتعلقة بشكل اللقاء ومنها تقديم أجوبة مكتوبة بدلا من الجلوس معا بشكل رسمي.

ويحقق مولر، تحت إشراف وزارة العدل، في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية وتواطؤ محتمل من جانب حملة ترمب مع روسيا.

وخلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن #روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة ترمب على الفوز. ونفت روسيا ذلك، وقال ترمب إنه لم يكن هناك أي تواطؤ.

ترمب

وصرح السناتور الديمقراطي، ريتشارد بلومنتال، لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) الإخبارية، الاثنين، أنه يتوقع أن يحاول مولر الحديث مع ترمب بشكل شخصي.

وقال بلومنتال وهو عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي تجري تحقيقا آخر بشأن التدخل الروسي: "أتوقع أن يجري لقاء وجها لوجه مع الرئيس".

وأدى تحقيق مولر حتى الآن إلى إقرار اثنين من مساعدي ترمب، هما مستشار الأمن القومي السابق، #مايكل_فلين، والعضو في حملته الانتخابية جورج بابادوبلوس، بالذنب بالكذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أثناء التحقيقات.

ووجهت اتهامات لاثنين آخرين هما مدير حملة ترمب السابق بول مانافورت ومساعده ريتشارد جيتس لكنهما قالا إنهما غير مذنبين. ورفع مانافورت دعوى قضائية على مكتب مولر الأسبوع الماضي قائلا إن التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص يتجاوز سلطات المكتب القانونية.