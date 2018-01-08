شاهد.. مذيع يهين مساعد ترمب: أضعنا وقت المشاهدين

واشنطن - رويترز

شهدت مقابلة تلفزيونية بين مذيع شبكة التلفزة الأميركية "سي.إن.إن"، #جيك_تابر، وبين كبير المستشارين السياسيين بالبيت الأبيض، #ستيفن_ميلر، الأحد، تبادلا عاصفا حول الكتاب الجديد الذي يتعرض للرئيس #دونالد_ترمب، واختتمت المقابلة بمفاجأة، عندما طلب المذيع من الضيف الهدوء، وأنهى المقابلة غير مبال بضيفه، ومتهما إياه بإضاعة وقت الجمهور.

ووجه ميلر انتقادات شديدة للكتاب الجديد الذي هز البيت الأبيض، ووصف ترمب بأنه عبقري، وشن هجوما على التغطية الإخبارية التي قدمتها شبكة "سي إن إن" للكتاب قبل أن يحثه المقدم التلفزيوني على الهدوء وينهي المقابلة.

وقال معاون ترمب، متوجها إلى مقدم برنامج (ستيت أوف ذا يونيون) الذي تبثه شبكة "سي.إن.إن" إن كتاب " نار وغضب: داخل بيت ترمب الأبيض" للصحافي مايكل وولف، إنما هو "عمل بشع من الخيال".

واتهم ميلر (سي.إن.إن) بالقيام "بتغطية هيستيرية مناهضة لترمب" في أعقاب صدور الكتاب، الجمعة، والذي شكك في كفاءة ترمب لقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف ميلر: "الواقع هو أن الرئيس عبقرية سياسية،" ووصف تابر بأنه "غير ودود"، ليرد الأخير: "ليست لدي فكرة عن سبب مهاجمتك لي"، مضيفا أن ميلر "مجامل بحماس"، وطلب المذيع منه "الهدوء" قبل أن ينهي المقابلة.

واختتم تابر المقابلة العاصفة بقوله: "أعتقد أننا أضعنا ما يكفي من وقت المشاهدين".