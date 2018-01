في أول رد فعل من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على احتمال ترشح الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري للرئاسة أمامه في انتخابات 2020، أكد ترمب أنه سيهزم وينفري، مشددا على أنها لن تقدم على الترشح.

وفي إجابته عن أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، قال ترمب بكل ثقة: "نعم سأهزم أوبرا"، وذلك ردا على سؤال حول قدرته على الانتصار عليها إذا ما ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات القادمة.

وقال ترمب إن المعركة الانتخابية مع أوبرا ستكون "ممتعة للغاية"، مضيفا "لقد كنت ضيفا في أحد برامجها. أنا أحب أوبرا".

وأضاف بكل ثقة: "لا أظن أنها ستترشح للرئاسة"، وكررها عدة مرات.

President Trump on Oprah: “Yeah, I’ll beat Oprah. Oprah would be a lot of fun. I know her very well… I like Oprah. I don’t think she’s going to run.” https://t.co/mvn286yRqO pic.twitter.com/l4EOBQcrtg