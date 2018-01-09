ويكيليكس تقرصن كتاب ترمب.. وغوغل ترد

دبي - حسام عبدربه

نشرت منظمة "ويكيليكس" تغريدة على "تويتر" تحمل رابطاً للنص الكامل لكتاب "نار وغضب" للمؤلف مايكل وولف، والذي يشكك في كفاءة الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، وعلى الفور قامت شركة "غوغل" بحذف الرابط الذي يحوي الملف على "غوغل درايف". كما حذفت "ويكيليكس" التغريدة في وقت لاحق.

وأثارت التغريدة، التي نشرت الأحد، الكثير من الغموض حول علاقة "ويكيليكس" بترمب. وكانت المنظمة قد لعبت دوراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية عبر تسريب آلاف من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وجون بودستا، مدير حملة منافسة ترمب، هيلاري كلينتون. ويعود تاريخ تلك الرسائل إلى صيف عام 2016، وسربت قبل أشهر قليلة من الانتخابات التي جرت في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

كذلك أشاد ترمب، خلال حملته الانتخابية، بـ"ويكيليكس". وكانت الأخيرة موضع تحقيقات من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي والكونغرس حول تدخل روسيا في الانتخابات، على اعتبار أن المنظمة ترتبط بعلاقات مع موسكو، وهو ما لم تؤكده أي أدلة.

وفور نشر تغريدة "ويكيليس"، أصبح كتاب "نار وغضب"، الذي يبلغ سعره 18 دولاراً على موقع "أمازون"، متاحاً مجاناً في نسخة "بي دي إف" على موقع "غوغل درايف"، في انتهاك صريح وعلني لحقوق الملكية الفكرية يشمل "ويكيليكس" وكل من قام بتحميل النسخة المقرصنة.

من جانبه، قال متخصص في حقوق الملكية الفكرية لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، شايام بالغانيش، أستاذ القانون في جامعة بنسلفانيا، إن ما فعلته منظمة "ويكيليكس" هو ترويج رابط لمادة مقرصنة على "غوغل درايف"، فيما يعتبر من الناحية القانونية قرصنة غير مباشرة.

وأشار بالغانيش إلى أن المسؤولية القانونية تقع في هذه الحال على من قام بنشر الملف الأصلي للكتاب.

وكانت "غوغل" قد أزالت رابط الكتاب من "غوغل درايف" فور علمها بالتسريب. وأعلنت في بيان أن "سياساتنا تمنع توزيع محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية".