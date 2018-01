انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب #النظام_القضائي_الأميركي اليوم الأربعاء وقال إنه "جائر"، بعدما عرقل قاض تحركه لإنهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير مشروعة مع آبائهم.

وكتب #ترمب في تغريدة على "تويتر": "هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يسرع الطرف الآخر (مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار) إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريبا يكسب (الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة".

It just shows everyone how broken and unfair our Court System is when the opposing side in a case (such as DACA) always runs to the 9th Circuit and almost always wins before being reversed by higher courts.