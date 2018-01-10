ترمب قد يفرض عقوبات محددة على شخصيات وشركات إيرانية

العربية.نت

نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في إطار الاتفاق النووي ولكنه قد يفرض لاحقاً عقوبات محددة على شخصيات وشركات إيرانية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد قالت الثلاثاء، إن من المتوقع أن تقرر إدارة الرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، ما إذا كانت ستواصل تعليق العقوبات الأميركية على إيران وفقا لما نصت عليه الاتفاقية النووية التي تم التوصل إليها مع إيران في 2015.

وقال ستيف جولدشتاين، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحافية، إن من المتوقع أن يلتقي ترمب مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

وأضاف "نتوقع قرارا يوم الجمعة. والمناقشات مستمرة بشأن هذا".