واشنطن تطالب إيران بالإفراج الفوري عن معتقلي الاحتجاجات

أميركا: لن نظل صامتين بينما تقمع الدكتاتورية الإيرانية الحقوق الأساسية لمواطنيها

العربية.نت

طالب البيت الأبيض، الأربعاء، إيران بالإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي عمت المدن الإيرانية، ما يزيد الضغوط على طهران في الوقت الذي يبحث فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستقبل الاتفاق النووي.

وأضافت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان "لن نظل صامتين بينما تقمع الدكتاتورية الإيرانية الحقوق الأساسية لمواطنيها، وسوف نحمّل زعماء إيران المسؤولية عن أي انتهاكات".

وقال البيت الأبيض في البيان "تشعر إدارة ترمب بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن النظام الإيراني سجن الآلاف من المواطنين الإيرانيين في الأسبوع الماضي لاشتراكهم في تظاهرات سلمية وتعرضهم للتعذيب أو القتل".

وتابع "الولايات المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين في إيران، بمن فيهم ضحايا آخر حملة قمع".

وبينما تعلن السلطات الإيرانية انتهاء المظاهرات الاحتجاجية، تواصلت الدعوات لاستمرار المظاهرات، ومظاهرة كبرى ليوم غد الجمعة، كما استمرت المناشدات بالتجمعات من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة.

واعترفت السلطات بوجود 3700 معتقل، بينما توفي 5 منهم في #المعتقلات بظروف غامضة، حيث تقول منظمات حقوقية إنهم قتلوا تحت التعذيب.

وكان #الأمن_الإيراني قمع عشرات المحتجين من المواطنين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام سجن "إيفين"، شمال العاصمة #طهران، مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات وكذلك جميع السجناء السياسيين.