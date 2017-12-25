غضب بسبب انتقاد نائبة مصرية لسن ومظهر مضيفات الطيران

القاهرة – أسوشييتد برس

ردت النقابة العامة المصرية للضيافة الجوية، اليوم الاثنين، بغضب على انتقاد نائبة من البرلمان لوزن وسن بعض #المضيفات اللاتي يعملن لدى شركة الخطوط الجوية الوطنية، قائلة إن تصريحاتها تصل إلى #التمييز_العنصري.

في بيان، قالت النقابة إنه من الأفضل أن تتوقف النائبة #جليلة_عثمان عن الإساءة للعاملين ومساعدتهم، بدلاً من ذلك تعمل على التعامل مع مشاكلهم.

وأوضح البيان أن المعيار الرئيسي لمهنة #الضيافة اللياقة الطبية للطيران والمسؤول عنها المجلس الطبي.

وكانت عثمان قد قدمت طلب إحاطة لوزير الطيران المدني هذا الأسبوع في البرلمان بشأن سن ومظهر مضيفات شركة #مصر_للطيران.

متحدثة لأسوشييتد برس اليوم الاثنين، قالت عثمان إنه "ليست هناك معايير. نحتاج إلى فرض زي ووزن معين. لا يجب أن يعملن حتى الوصول إلى سن 50 عاما. علينا نقلهن إلى وظائف أخرى".

وقال البيان "إذا كانت النائبة الفاضلة لا ترى تمييزا (في تصريحاتها) ضد المرأة، فإن النقابة تدعو سيادتها إلى التفضل بتنفيذ اقتراحها أولا داخل مجلس النواب، الواجهة الأولى لمصر".