وفاة الصحافي المصري صلاح عيسى بعد صراع مع المرض

القاهرة - أشرف عبد الحميد

غيب الموت مساء الاثنين الصحافي المصري صلاح عيسى، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر.

وقال الكاتب الصحافي، حسين عبد الرازق، إن عيسى أصيب بغيبوبة قبل أيام، واستمر فيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الاثنين، فيما قالت الصحافية فريدة النقاش شقيقة زوجته إنه سيتم تشييع الجنازة الثلاثاء.

وقال الأمين العام للمجلس حاتم ربيع في بيان إن الكاتب الراحل "قيمة صحفية وفكرية كبيرة وله باع كبير في إدارة الصحف بالإضافة إلى كتاباته السياسية والاجتماعية والتوثيقية للوقائع المهمة".

يذكر أن صلاح عيسى من مواليد 14 أكتوبر 1939 في قرية "بشلا" مركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وعرف بأنه أحد أبرز عناصر وقيادات اليسار في مصر.

أسس وأدار وتولى رئاسة تحرير العديد من الصحف والمجلات، منها الأهالي واليسار، وترأس تحرير جريدة القاهرة الصادرة عن وزارة الثقافة، واعتقل لأول مرة بسبب آرائه السياسية عام ١٩٦٦، واستمرت عمليات اعتقاله أو التحقيق معه أو محاكمته لفترات طويلة ما بين أعوام 1968 و1981.

من مؤلفاته "الثورة العرابية"، و"مثقفون وعسكر"، و"دستور في صندوق القمامة"، و"حكايات من دفتر الوطن"، و"رجال ريا وسكينة"، و"جلاد دانشواي".