مصر.. هجمات إرهابية بالعريش ومقتل ضابطان و6 جنود

القاهرة - أشرف عبد الحميد

أفادت مصادر لـ"العربية.نت" عن وقوع قتلى من الجيش المصري، الخميس، بينهم ضابطان بهجوم لإرهابيين على طريق العريش.

وأوضحت المصادر أن الهجوم الإرهابي تمَّ ضد قوة عسكرية شرق مدينة بئر العبد، وأسفر عن مقتل ضابطان، هما: العقيد أحمد الكفراوي، والمقدم محمد البشير و 5 جنود آخرين.

من جانبه قال المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى تمكنت من قتل 3 إرهابيين وبحوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من العبوات الناسفة كما تم تدمير ٤ عربات خاصة يالعناصر الإرهابية ومقتل من بداخلهم.

وقال أن عبوة ناسفة انفجرت فى إحدى المركبات الخاصة بالجيش أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية نتج عنها مقتل ضابط و(5) جنود آخرين.

صورة العقيد أحمد الكفراوي الذي قتل في هجوم إرهابي بئر العبد

صورة العقيد أحمد الكفراوي الذي قتل في هجوم إرهابي بئر العبد

العقيد أحمد الكفراوي الذي قتل في هجوم إرهابي بئر العبد يتوسط الصورة

آخر كلمات كتبها العقيد أحمد الكفراوي الضابط بالجيش المصري والدي قتل في الهجوم الإرهابي شرق مدينة بير العبد

إلى ذلك لقي جندي مصري ومواطن مصرعهما، وأصيب آخران إثر #هجوم_إرهابي ثان، استهدف مدرعة #شرطة قرب البنك العقاري بمدينة #العريش في شمال #سيناء.

وذكرت مصادر قبلية لـ"العربية.نت" أن هجوماً إرهابياً استهدف مدرعة شرطة تقوم بتأمين أحد الشوارع قرب البنك العقاري، أسفر عن مقتل جندي ومواطن من أبناء العريش يدعى محمد الكاشف تصادف مروره بسيارة توزيع مواد غذائية.

وقالوا إن الهجوم بدأ بإلقاء عبوة ناسفة على المدرعة، تبع هذا إطلاق أعيرة نارية، فيما قامت قوات الأمن بتطويق المنطقة وتمشيطها للبحث عن الجناة.

إحباط هجوم ثالث ومقتل أحد المنفذين

هذا وأحبطت قوات الأمن المصرية، الخميس، هجوما ارهابيا جديدا بالعريش شمال #سيناء وقتلت احد المنفذين وقامت بملاحقة اخر فر هارباً.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها انه وردت معلومات إلى قطاع الأمن الوطنى تفيد إعتزام بعض العناصر الإرهابية تنفيذ عمل إرهابى بمنطقة الساحة الشعبية بمدينة #العريش وعلى الفور تم إعداد بعض الأكمنة بالموقع.

واضافت انه حال إستشعار تلك العناصر بوجود القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعها للتعامل معهم ونتج عن ذلك مصرع أحدهما وهروب آخر بعد إصابته.