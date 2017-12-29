الأمن المصري يقتل مسلحا هاجم كنيسة في حلوان جنوب القاهرة مراسلة العربية: قوات الأمن المصرية تلقي القبض على أحد مهاجمي كنيسة حلوان وزارة الصحة المصرية: 10 قتلى حصيلة هجوم كنيسة حلوان بينهم أحد المهاجمين الأمن الإيراني يعتقل عشرات المتظاهرين في مشهد ثاني أكبر مدن البلاد اتساع نطاق التظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على غلاء الأسعار وسياسات النظام الشرطة الإيرانية تفرق احتجاجات مناهضة للحكومة في مدينة كرمانشاه غرب إيران بعد يوم من احتجاجات في شمال وشرق البلاد رجل دين إيراني يدعو لإجراءات صارمة بعد احتجاجات على الغلاء في مدينة مشهد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: احتجاجات إيران فرصة لنظامها للمراجعة الوزير أنور قرقاش: على إيران التركيز على البناء والتنمية لا استعداء العالم العربي المرصد: 66 قتيلاً حصيلة معارك عنيفة شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة الصليب الأحمر: إجلاء 29 مريضا من الغوطة الشرقية لدمشق تركيا تعتقل 75 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش تركيا توقع اتفاقا للحصول على صواريخ إس-400 من روسيا آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في الضفة والقطاع احتجاجا على قرار ترمب بشأن القدس إصابة 36 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة إسرائيل تعترض صاروخا من أصل ثلاثة أطلقت من قطاع غزة قصف إسرائيلي على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع رئيس الأركان اليمني للشرق الأوسط: قواتنا تتقدم في مختلف الجبهات ضد الحوثيين رئيس الأركان اليمني: معركة الحديدة ستتم بالتوقيت المناسب وبتوافق إقليمي ـ دولي قائد الجيش الوطني في ليبيا خليفة حفتر يعلن تأييده أجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل بكين ترفض اتهامات ترمب بشأن إمداد كوريا الشمالية بالنفط سول تفتش سفينة تقول إنها نقلت وقودا لكوريا الشمالية 15 قتيلا على الأقل إثر اندلاع حريق في أحد مطاعم مدينة مومباي الهندية آبل تعترف رسميا بإبطاء أجهزة آيفون القديمة وتعتذر للمستهلكين تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net