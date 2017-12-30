مصر.. مقتل 3 إرهابيين والقبض على 10 من حركة حسم

العربية.نت

واصلت وزارة الداخلية المصرية، تكثيف العمليات الاستباقية ضد فصائل الإرهاب المختلفة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، وألقت القبض على 10 عناصر إرهابية بمحافظتي "القليوبية والفيوم"، فيما لقي 3 عناصر مصرعهم في تبادل لإطلاق النيران في مزرعة كائنة بطريق (الكريمات ـ أطفيح).

وشملت قائمة المضبوطين: (ياسر حمودة إبراهيم – إبراهيم حمودة إبراهيم – محمد فرج عبد الدايم – حسين إبراهيم محمد – عمر أبو بكر عبد الواحد – عبد التواب ربيع عوض – محمد عبد التواب محمد – محمد مصطفى قرني – سامح محمد جمعة – أحمد جمال علي)، وعثر بحوزتهم على ("3" بنادق آلية – " 5 " خزن – كمية من الذخيرة – " 9 " عبوات تفجيرية – نظارة معظمة - مجموعة من الأوراق التنظيمية).

وأكدت المعلومات تورط المذكورين في ارتكاب حادث إطلاق النيران على قول أمني على الطريق الدائري بمحافظة الفيوم بتاريخ 20 يوليو 2017 التي نتج عنها استشهاد مجند وإصابة آخر (موضوع القضية رقم 3045/2017 إداري قسم ثان الفيوم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.