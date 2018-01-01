بالصور.. قتيلان في هجوم مسلح على محل لبيع الخمور بمصر

القاهرة - أشرف عبدالحميد

لقي شخصان مصرعهما في هجوم مسلح استهدف محل خمور بمنطقة العمرانية بالجيزة، جنوب العاصمة المصرية القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وذكر شهود عيان ومصادر أمنية لـ"العربية.نت" أن الحادث وقع في شارع الدكتور بالعمرانية بالجيزة حيث أطلق مجهولون يستقلون "توك توك" النيران على صاحب المحل أثناء قيامه بمعاونة آخرين بتنزيل بضاعته الجديدة لتوزيعها في أعياد الميلاد واحتفالات العام الجديد.

وأضافوا أن الطلقات استقرت في جسد شقيقين كانا يساعدان في تنزيل الخمور، فيما نجا صاحب المحل.

وتبين أن الشقيقين يمتلكان محلاً لقطع غيار السيارات مجاور لمحل الخمور، وعقب نهاية عملهما أغلقا المحل وساعدا صاحب محل الخمور ليلقيا حتفهما برصاص المجهولين.

من جانبها قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة وإغلاق مداخل ومخارج المنطقة للبحث عن الجناة، كما استمعت لأقوال شهود العيان الذين أدلوا ببعض أوصاف القتلة.