مصري يحصد لقب أذكى طفل في العالم.. تعرف على قصته

مدربته لـ"العربية.نت": نجح في حل 230 مسألة حسابية معقدة خلال 8 دقايق

القاهرة - أشرف عبد الحميد

حصل الطفل المصري عبدالرحمن حسين البالغ من العمر 13 عاما على جائزة أذكى طفل فى العالم وذلك في المسابقة العالمية التى أقيمت في ماليزيا وشارك فيها أكثر من 70 دولة.

الطفل المصري تمكن من حل 230 مسالة حسابية معقدة في ٨دقايق فقط مستخدما ذكائه العقلي، وحصل على المركز الأول من بين 3000 متسابق من جميع أنحاء العالم.

عبدالرحمن قال لـ"العربية.نت" إنه يدين بالفضل لمدربيه ومعلميه وعلى رأسهم بتول محمد منتصر التي أهلته لدخول المسابقة ودرّبته جيدا مضيفا ان أسرته شجعته على التدريب وخوض تلك التجربة.

وتقول بتول محمد منتصر مدربة عبد الرحمن ان عبد الرحمن بدا التدريب معهم على برنامج ماليزي لتنمية المهارات العقلية يسمى البرنامج العقلي عام 2012، وخاض عدة مسابقات في البداية كتجربة لكنه لم يحقق فيها شيئا.

وتضيف ان البرنامج الماليزي الذي بدا العمل فيه عام 1997يهدف لاستغلال القدرات العقلية للأطفال عن طريق استخدام فصي المخ في اجراء عمليات حسابية معقدة وفِي وقت قياسي تفوق إمكانيات الحاسبات الالية ،وهو ما فعلناه مع عبد الرحمن حيث تم تدريبه على استخدام اليدين معا وتنمية فصي المخ في اجراء العمليات الحسابية عن طريق ما يعرف ببرنامج العداد .

وتقول انه تم تدريب عبد الرحمن اعتبارا من 2014 على تقوية الذاكرة والملاحظة وقوة التخيل واستخدام كروت مرسوم عليها عمليات معقدة تهدف للعصف الذهني وتشغيل العقل بسرعة واكتشفنا انه يتطور وبقوه مضيفةً انها اختارته لخوض المسابقة العالمية في ماليزيا بعدما تاكدت انه وصل لمرحلة متقدمة في اجراء عمليات معقدة في وقت قياسي.

وتكشف بتول إن المسابقة التي أقيمت في ماليزيا وحصل فيها عبد الرحمن على المركز الاول ولقب اذكى طفل في العالم عبارة عن 315مسالة حسابية معقدة موزعة في 4 ورقات ويجب حل اكبر عدد ممكن من هذه المسائل خلال تلك المدة.

وأكدت أن برنامج التدريبات يعتمد على تنشيط خلايا المخ وتحديدا الفصين وهما المسؤولين عن الإبداع والمنطق في وقت واحد .