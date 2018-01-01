وفاة الكاتب إبراهيم نافع رئيس تحرير الأهرام الأسبق

العربية.نت، رويترز

توفي، اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير ونقيب الصحفيين الأسبق، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما.

ولد الكاتب إبراهيم نافع سنة 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 ثم انخرط في العمل الصحافي بعدة مؤسسات.

شغل نافع منصب رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام ورئيس تحريرها لسنوات طويلة، كما كان نقيباً للصحافيين لدورات متتالية. كما أجرى أحاديث صحافية مع العديد من الرؤساء والملوك ورؤساء الوزارات، وله مقالات كثيرة معنية بقضايا قومية وعالمية في مجال السياسة والاقتصاد.

ولنافع عدة مؤلفات منها (رياح الديمقراطية) و(سنوات الخطر) كما ترجم كتاب (شركاء في التنمية).

وذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية أنه خضع لعدة عمليات جراحية كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي بعد إصابته بأورام سرطانية.

وقال نجله عمر في تصريحات صحافية إن أباه توفي حوالي الساعة الواحدة صباح الاثنين، وإن إجراءات إعادة جثمانه لمصر توشك على الانتهاء.