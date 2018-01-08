فيديو انتشال ضحية الإسكندرية.. مصري توقع وفاته غرقاً

القاهرة - أشرف عبد الحميد

بعد 6 أيام من سقوطه في البحر المتوسط عند #كوبري_ستانلي بالإسكندرية شمال #مصر، انتشلت السلطات المصرية، الاثنين، ضحية حادث هز مشاعر المصريين.

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن #الإسكندرية إنه تم العثور على جثة الشاب، محمد حسن شوقي، ضحية حادث كوبري ستانلي الذي وقع مساء الأربعاء الماضي، مضيفاً أن الشاب لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة وسقط في #البحر، وتم إنقاذ اثنين من أصدقائه، فيما استمر البحث عن جثة الشاب لمدة 6 أيام بمعرفة قوات الإنقاذ والحماية المدنية بالإسكندرية حتى تم العثور على جثته، الاثنين، عالقة بين الصخور في قاع البحر.

الشاب الضحية

السلطات استطاعت انتشال الجثة الاثنين

وقام غواصون من جميع محافظات مصر بالتطوع لانتشال الجثمان حيث عثروا عليه بعد جهود مضنية.

الضحية محمد حسن شوقي، 21 سنة، طالب بكلية تجارة طنطا ومقيم بمطروح، وكان يزور أصدقاءه ليلة الحادث وشاركهم سهرة على كوبري ستانلي على ساحل مدينة الإسكندرية ليلقي مصرعه في الحادث.

االشاب تنبأ بوفاته غرقا في تدوينة على فيسبوك

قائمة بأسماء الغواصين الذين تطوعوا للبحث عن الجثة

وتداول أصدقاء الشاب تدوينة له على موقع التواصل " #فيسبوك" تنبأ فيها بوفاته وبنفس الطريقة، ويعود تاريخ التدوينة إلى يوم 26 أكتوبر 2017.

وكتب محمد: "3 أشخاص، واحد يقف على الشاطئ والآخر يسبح في البحر والأخير يغطس تحت الماء. من منهم يشعر بالحزن ومن منهم يشعر بالفشل ومن منهم لا يشعر بشيء؟".

وهز الحادث وما كتبه الشاب مشاعر المصريين الذين رثوه وحزنوا عليه وأطلقوا هاشتاغ للتضامن مع والدته التي أبكتهم خلال لحظات البحث عن جثته.