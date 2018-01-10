لتمكينهن من مشاهدة المونديال.. مقهى مصري للسيدات فقط

القاهرة - ريم الششتاوي

في شارع عبدالمنعم الشربيني المتفرع من شارع عباس العقاد بمدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، افتتح مقهى خاص بالجنس اللطيف فقط، ومن بين شروط الدخول فيه منع اصطحاب الأطفال فوق 10 سنوات، ومنع الحديث بصوت عال أو إصدار أصوات مزعجة، والهدف من افتتاحه تمكين الفتيات والسيدات من مشاهدة مونديال روسيا في يونيو القادم، وكذلك مباريات المنتخب المصري في البطولة.

"العربية.نت" تجولت في المقهى، وشاهدت ما يحتويه، وكان لافتاً أن الدخول إليه يتم عبر دق جرس الباب من الخارج لتفتح فتاة شابة، وتسمح للطارقة بالدخول بعد التأكد من هويتها.

بعض زبونات المقهى

وتقول مروة أمين مالكة المقهي لـ"العربية.نت" إنها افتتحت المقهى رغبة في تلبية احتياجات الفتيات اللائي يرغبن في الجلوس مع صديقاتهن بحرية تامة، ودون قيود أو عراقيل أو مضايقات، ولمشاهدة مباريات كأس العالم ومباريات المنتخب المصري والدرويات الأوروبية وغيرها، مضيفة أنها خصصت أماكن لكل فئة سواء للكبار أو الصغار من السيدات أو المنقبات وغيره، كما قامت بتوفير مكتبة للراغبات في القراءة.

وذكرت أنها وضعت عدة شروط لدخول المقهى وارتياده، من بينها الامتناع عن التدخين تماماً، ولذلك فالمقهى لا يقدم النرجيلة ضمن خدماته، كما اشترطت الامتناع عن اصطحاب الأطفال فوق سن 10 سنوات كي تستطيع مرتادات المقهى الجلوس بحرية، ومنع صدور أصوات عالية أو مزعجة، أو التفوه بألفاظ غير لائقة، مضيفة أنها خصصت ساعتين كل أسبوع لتقديم الخدمات والمشروبات مجانا.

تقام بعض المناسبات داخل المقهى

وقالت إن المقهى مغلق من الخارج ولا يسمح بدخول أي شاب أو رجل له، وتقوم فتاة من العاملين بالتجول بداخله للتأكد من مراعاة المرتادات للقواعد التي أقرها المقهى، وأنه يتفق مع التقاليد العامة.

وأشارت مروة إلى أن المقهى يقوم بتوفير كل سبل ووسائل التسلية من خلال الألعاب العديدة، وتخصيص مكان للأطفال مليء بالألعاب، كما يوفر خدمة إقامة الحفلات مثل أعياد الميلاد والمناسبات الخاصة، ويقوم باستضافة متخصصين وأكاديميين لإلقاء محاضرات عن التربية والتنمية البشرية والاجتماعية لمرتادات المقهى.

وتقول مالكة المقهى إن إقبال السيدات كبير ويتزايد، متمنية أن تنجح التجربة كي تقوم بتعميمها بعد ذلك في شتى محافظات مصر.

المقهى يستقبل السيدات فقط والأطفال أصغر من 10 سنوات

زبونة تستمتع بطبق متمير في المقهى

مكتبة للراغبات في القراءة

بعض العاملات بالمقهى