قرقاش: الدور الأهم بقضية القدس يجب أن يكون عربياً

العربية.نت

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، السبت، أن تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضعان القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي.

وشدد قرقاش، من خلال تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، على أن الأمر المهم حالياً هو تغليب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال.

وأضاف وزير الدولة الإماراتي أن الدور الأهم في تلك القضية يجب أن يكون فلسطينياً وعربياً.

يأتي ذلك فيما ألمح الرئيس الفلسطيني في تصريحات له في باريس إلى تدخل دول لم يسمها في الشأن الفلسطيني.