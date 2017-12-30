مسقط.. مقتل شرطي عماني طعناً في مركز تجاري

مسقط - فرانس برس

قتل شرطي هاجمه رجل يحمل سكينا في مركز تجاري في #مسقط، السبت، بينما أصيب المهاجم وشخصان آخران بجروح، بحسب ما أفادت أجهزة الأمن العمانية، مشيرة إلى أن المهاجم " #مختل_عقليا".

ويعتبر حادث #مقتل شرطي طعنا بالسكين في مركز تجاري نادرا في السلطنة التي تتمتع باستقرار أمني كبير.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها في تويتر وقوع "جريمة" في مجمع "سيتي سنتر" التجاري في العاصمة، موضحة أن "الوسيلة المستخدمة في الجريمة هي السلاح الأبيض (سكين)".

وفي وقت لاحق، أكدت الشرطة مقتل أحد أفرادها في الحادث، مؤكدة أنها ألقت القبض على المهاجم الذي "كان يحمل وثيقة تشير الى أنه مختلٌ عقلياً".

من جهته، قال النقيب محمد بن سلام الهشامي أحد أفراد الشرطة للتلفزيون الحكومي إن "شرطة عمان السلطانية تلقت بلاغا يفيد بأن شخصا مشتبه به يتجول بمركز #سيتي_سنتر مسقط".

وأضاف أن عددا من أفراد الشرطة انتقلوا مباشرة وحاولوا توقيف الشخص الذي كان يتجول في القاعة المخصصة للوجبات السريعة وهو يحمل سكينا.

وتابع: "أثناء محاولة توقيفه، تمكن من مهاجمة أحد رجال الشرطة بسلاحه الأبيض وإصابته إصابة مميتة، وبالتالي نؤكد وفاة أحد أفراد الشرطة وإصابة آخرين وإصابة الشخص المعتدي إصابة بسيطة، وتم القبض عليه وسيقدم للعدالة والتحقيقات".

ويبلغ عدد سكان عمان نحو 4.5 مليون نسمة، حوالي 46 بالمئة منهم أجانب.